GÜNCELLEME - Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı

Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı. Ankara-Niğde Otoyolu Alayhan Gişeleri yakınlarında, Cevdet K. idaresindeki 51 ADY 411 plakalı tur otobüsü devrildi. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 19 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.