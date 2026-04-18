İçişleri Bakanı Çiftçi, kaymakamlık yaptığı Gülağaç'ta ziyaretlerde bulundu
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, daha önce kaymakamlık yaptığı Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Bakan Çiftçi, bazı programlara katılmak üzere geldiği Gülağaç'ta, ilk olarak Kaymakam Şeyma Polat Balak'ı ziyaret etti.
Şeref defterini imzalayan Çiftçi, Kaymakam Balak'tan, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Çiftçi ve beraberindekiler, ardından Belediye Başkanı Doğan Başbuğ'u ziyaret ederek çalışmalar hakkında brifing aldı.
Daha sonra AK Parti Gülağaç İlçe Başkanı Murat Kar'ı ziyaret eden Çiftçi, bir süre partililerle görüştü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.