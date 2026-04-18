        Amasya'da bir kişiyi dolandırılmaktan kurtaran güvenlik görevlisine teşekkür belgesi

        Amasya'da bir bankada özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Cafer Tayyar Eken'e, bir kişiyi dolandırılmaktan kurtarması dolayısıyla teşekkür belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 12:01 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eken, bankada görev yaptığı sırada 909 bin 755 lira havale yapmak isteyen bir kişinin durumundan şüphelendi.


        Bunun üzerine Eken konuyu, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyon Uygulaması (KAAN) ile İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

        İhbarı üzerine bu kişinin dolandırılmaktan kurtarılması dolayısıyla Eken'e üstün gayret ve örnek davranıştan İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç tarafından teşekkür belgesi verildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

