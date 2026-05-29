Solingen faciasında hayatını kaybedenler, Amasya'daki kabirleri başında anıldı

Almanya'nın Solingen kentinde 1993'te ırkçıların kundakladığı evde yaşamını yitiren Genç ailesinin 5 üyesi, katliamın 33. yılında Amasya'nın Taşova ilçesindeki mezarları başında anıldı.



Mercimek köyündeki anma programına katılan Amasya Valisi Önder Bakan, burada yaptığı konuşmada, Solingen'deki saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.



Türk milletinin birlik ve beraberlik adına kardeşçe yaşamanın mümkün olabildiğini her fırsatta gösterdiğini vurgulayan Bakan, şunları söyledi:



"Mevlüde Genç teyzemiz hakikaten Almanya’da Solingen şehrinde o menfur saldırıdan sonra tüm dünyaya bir insanlık dersi vermiştir. Hepimiz, yabancılar dahil ondan çok etkilenmişlerdir, hakikaten bir Türk vatandaşı olmanın, bir mümin, bir mümine olmanın tüm vasıflarını ortaya koymuştur. Bugün yine yıl dönümü münasebetiyle sizlerle birlikte olmaktan dolayı memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin."



Anma programına, Genç ailesi, Kaymakam Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp ve diğer yetkililer katıldı.



Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya Genç (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti. Faciada, ailesinin 5 ferdini yitiren Mevlüde Genç de 2022 yılında Almanya'da hayatını kaybetmiş, Genç'in cenazesi Türkiye'ye getirilerek yakınlarının yanına defnedilmişti. Cenazeye, dönemin Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz da katılmıştı.







