Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Solingen faciasında hayatını kaybedenler, Amasya'daki kabirleri başında anıldı

        Solingen faciasında hayatını kaybedenler, Amasya'daki kabirleri başında anıldı

        Almanya'nın Solingen kentinde 1993'te ırkçıların kundakladığı evde yaşamını yitiren Genç ailesinin 5 üyesi, katliamın 33. yılında Amasya'nın Taşova ilçesindeki mezarları başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 17:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Solingen faciasında hayatını kaybedenler, Amasya'daki kabirleri başında anıldı

        Almanya'nın Solingen kentinde 1993'te ırkçıların kundakladığı evde yaşamını yitiren Genç ailesinin 5 üyesi, katliamın 33. yılında Amasya'nın Taşova ilçesindeki mezarları başında anıldı.

        Mercimek köyündeki anma programına katılan Amasya Valisi Önder Bakan, burada yaptığı konuşmada, Solingen'deki saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Türk milletinin birlik ve beraberlik adına kardeşçe yaşamanın mümkün olabildiğini her fırsatta gösterdiğini vurgulayan Bakan, şunları söyledi:

        "Mevlüde Genç teyzemiz hakikaten Almanya’da Solingen şehrinde o menfur saldırıdan sonra tüm dünyaya bir insanlık dersi vermiştir. Hepimiz, yabancılar dahil ondan çok etkilenmişlerdir, hakikaten bir Türk vatandaşı olmanın, bir mümin, bir mümine olmanın tüm vasıflarını ortaya koymuştur. Bugün yine yıl dönümü münasebetiyle sizlerle birlikte olmaktan dolayı memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin."

        Anma programına, Genç ailesi, Kaymakam Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp ve diğer yetkililer katıldı.

        Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya Genç (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti. Faciada, ailesinin 5 ferdini yitiren Mevlüde Genç de 2022 yılında Almanya'da hayatını kaybetmiş, Genç'in cenazesi Türkiye'ye getirilerek yakınlarının yanına defnedilmişti. Cenazeye, dönemin Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz da katılmıştı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da cuma namazının ardından açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da cuma namazının ardından açıklamalar
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Aşıklar Göcek'te
        Aşıklar Göcek'te

        Benzer Haberler

        Akdağ'da Haziran ayına günler kala kar sürprizi
        Akdağ'da Haziran ayına günler kala kar sürprizi
        Amasya'da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti Çarpışan otomobillerde...
        Amasya'da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti Çarpışan otomobillerde...
        Amasya'da iki otomobil çarpıştı: Dede ve torun öldü, 2 yaralı
        Amasya'da iki otomobil çarpıştı: Dede ve torun öldü, 2 yaralı
        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Sultan II. Bayezid Camii'nde bayram namazı kılındı
        Sultan II. Bayezid Camii'nde bayram namazı kılındı
        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı