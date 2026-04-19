Amasya'da çiçek açan kanola tarlaları sarıya boyadı
Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Amasya'nın Suluova ilçesinde kanola bitkisi çiçek açtı, tarlalar sarıya büründü.
İlçede açan kanola çiçekleri, geniş tarım arazilerini adeta sarı bir örtüyle kaplayarak bölgeye görsel zenginlik kattı.
Kanola tarlaları, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
Sapsarı görüntüsüyle öne çıkan tarlalara gelen vatandaşlar, doğal stüdyo olarak nitelendirdikleri alanlarda fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor.
Son yıllarda alternatif ürün olarak üreticilerin tercih ettiği kanola, Suluova'da da ekim alanını artırdı.
İlçede bu yıl yaklaşık 15 dekar alanda kanola üretimi yapıldığı öğrenildi.
