        Amasya Haberleri Amasya'daki tesiste mersin balığı ile sazan ve yayın balığı üretimi yapılıyor

        Amasya'daki tesiste mersin balığı ile sazan ve yayın balığı üretimi yapılıyor

        Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Yedikır Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde suya salınmak üzere mersin balığı ile sazan ve yayın balığı üretimi gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 12:59
        Amasya'daki tesiste mersin balığı ile sazan ve yayın balığı üretimi yapılıyor

        Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Yedikır Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde suya salınmak üzere mersin balığı ile sazan ve yayın balığı üretimi gerçekleştiriliyor.

        Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürlüğüne bağlı olarak 2022 yılından bu yana üretim yapılan tesiste 650 karaca mersin balığı anacı, 150 sivriburun mersin balığı anacı, 800 sazan anacı, 20 de Avrupa yayın balığı anacı bulunuyor.

        Bu yıl tesiste üretilen mersin balığı yavrularının 8 bininin Karadeniz'e bırakılması planlanıyor. Karadeniz'e bırakılmadan önce çip takılan mersin balıkları takip ediliyor.

        Bu yıl yapılacak salımla Karadeniz'e bırakılan mersin balığı sayısının 30 bini bulması bekleniyor.

        Tesiste bu yıl 400 bin karaca mersin balığı yavrusu, 200 bin sivriburun mersin balığı yavrusu, 10 bin yayın balığı yavrusu ve 7 milyon pullu sazan yavrusu üretilmesi hedefleniyor.

        Tesiste yetiştirilen mersin balıklarından havyar üretimi de gerçekleştiriliyor.

        Mersin balıklarından sağım yapılması dolayısıyla düzenlenen programa Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam ile İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

