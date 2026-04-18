Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Otizmli Çağrı Ayva'nın Fenerbahçe maçını izleme hayali gerçekleştirildi

        Amasya'da yaşayan otizmli Muhammed Çağrı Ayva'nın Fenerbahçe maçını izleme hayali, Şehzadeler İyilik Derneği tarafından yerine getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 17:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da yaşayan otizmli Muhammed Çağrı Ayva'nın Fenerbahçe maçını izleme hayali, Şehzadeler İyilik Derneği tarafından yerine getirildi.


        Dernekten yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Ethem Güdek, 2 Nisan'da Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla ziyaret ettiği Ayva'ya hayalini sordu.

        Ayva'nın Kadıköy'de Chobani Stadı'nda Fenerbahçe'nin maçını izlemeyi istediğini söylemesi üzerine Güdek, 17 Nisan'da kendisini Amasya'dan alarak İstanbul'da Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşılaşmasını izlemesini sağladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Güdek, verdikleri sözü tuttuklarını, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı için Ayva'yı İstanbul'a götürdüklerini belirtti.

        Ayva ise Fenerbahçe maçını stattan izlemenin en büyük hayali olduğunu anlatarak, "Hayalimi gerçekleştirdiler. Şehzadeler İyilik Derneğine çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Atkım da orijinal." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        Benzer Haberler

