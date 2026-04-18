Amasya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Dursun K. idaresindeki 24 FA 440 plakalı otomobil, Merzifon-İstanbul kara yolu Sarıköy mevkisinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Nazmiye K. yaralandı. Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

