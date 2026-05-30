Amasya'da park halindeki yolcu otobüsü yandı
Amasya'da park halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Amasya'da park halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Amasya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde park halindeki 60 SE 567 plakalı yolcu otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.