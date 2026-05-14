Amasya'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle 7 köyde ev, ahır ve tarım arazilerinde hasar oluştu.





İlçede dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.



İlçeye bağlı Korkut, Karaali, Karakaya, Sarayözü, İmirler, Aşağı Ovacık ve Yeniköy köylerinde sağanak nedeniyle sel oluştu.



Yağış nedeniyle bazı ev ve ahırları su basarken, tarım arazilerinde de zarar oluştu, yollarda su birikintileri meydana geldi, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.



İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarında çalışma başlatırken, polis ekipleri önemli kavşak ve yollarda güvenlik önlemi aldı.



