Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Amasya'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

        Amasya'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle 7 köyde ev, ahır ve tarım arazilerinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 19:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle 7 köyde ev, ahır ve tarım arazilerinde hasar oluştu.


        İlçede dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçeye bağlı Korkut, Karaali, Karakaya, Sarayözü, İmirler, Aşağı Ovacık ve Yeniköy köylerinde sağanak nedeniyle sel oluştu.

        Yağış nedeniyle bazı ev ve ahırları su basarken, tarım arazilerinde de zarar oluştu, yollarda su birikintileri meydana geldi, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarında çalışma başlatırken, polis ekipleri önemli kavşak ve yollarda güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!

        Benzer Haberler

        AK Parti MKYK üyesi Ünal Amasya'yı ziyaret etti
        AK Parti MKYK üyesi Ünal Amasya'yı ziyaret etti
        Çay içmeye geldiler, fren yerine gaza basınca gözlükçüye daldılar
        Çay içmeye geldiler, fren yerine gaza basınca gözlükçüye daldılar
        Amasya'da yağışlar nedeniyle çöken yolda çalışma başlatıldı
        Amasya'da yağışlar nedeniyle çöken yolda çalışma başlatıldı
        Amasya'da üniversite öğrencileri engellileri daha iyi anlamak için goalball...
        Amasya'da üniversite öğrencileri engellileri daha iyi anlamak için goalball...
        Gümüşhacıköy'de 4006-B TÜBİTAK Bilim Fuarı Açıldı
        Gümüşhacıköy'de 4006-B TÜBİTAK Bilim Fuarı Açıldı
        Amasya'da köy yolunda heyelan
        Amasya'da köy yolunda heyelan