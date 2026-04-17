Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş'ten Kur'an kurslarına ziyaret
Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Çitlibağlıca Köyü ve Ovabaşı Köyü Kur'an kurslarını ziyaret etti.
Giriş: 17.04.2026 - 10:37
Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Çitlibağlıca Köyü ve Ovabaşı Köyü Kur'an kurslarını ziyaret etti.
Kurslarda incelemelerde bulunan Güneş, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Güneş, Kur'an kursu öğreticileri Özlem Gedik ve Esra Sakız'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Ziyarette İlçe Müftüsü Adem Verim de yer aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri