Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri AGİDER toplantısında sürdürülebilirlik ve liderlik vizyonu ele alındı

        AGİDER toplantısında sürdürülebilirlik ve liderlik vizyonu ele alındı

        Antalya'da, Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER) tarafından düzenlenen Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nda sürdürülebilirlik, liderlik anlayışı ve kentte gerçekleştirilmesi planlanan COP31 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 10:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AGİDER toplantısında sürdürülebilirlik ve liderlik vizyonu ele alındı

        Antalya'da, Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER) tarafından düzenlenen Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nda sürdürülebilirlik, liderlik anlayışı ve kentte gerçekleştirilmesi planlanan COP31 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi ele alındı.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, toplantı Muratpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi.

        Toplantıda konuşan AGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Atmaca, küresel ölçekte yaşanan dönüşüm sürecinde şehirlerin ve kurumların yalnızca ekonomik güçleriyle değil, kriz yönetimi kapasiteleri, sürdürülebilirlik vizyonları ve değişime uyum hızlarıyla öne çıktığını ifade etti.

        Antalya'da düzenlenmesi planlanan COP31 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin kent adına stratejik bir eşik olduğunu belirten Atmaca, "Bu zirve, Antalya için yalnızca birkaç günlük bir organizasyon değil, şehrimizin ekonomik geleceğini önümüzdeki elli yıl için yeniden konumlandırabilecek tarihi bir dönüşüm fırsatıdır." dedi.

        Antalya'nın turizm, tarım ve ticaretteki gücünü yeşil dönüşüm ve çevre teknolojileriyle destekleyerek küresel ölçekte yeni bir konuma ulaşabileceğini aktaran Atmaca, kadın liderliğinin bu dönüşüm sürecindeki önemine dikkati çekti.

        Toplantının konuk konuşmacısı olan İletişim Uzmanı Şerife Öztürk Ersin ise "Lider Duruş" başlıklı sunum yaptı.

        Sunumda liderlikte duruşun önemi, sözlü ve sözsüz iletişimin etkisi, beden dili, temsil gücü, profesyonel görünürlük ve kişisel etki alanı gibi konular ele alındı.

        Toplantı kapsamında gerçekleştirilen "AGİDER Biz Bize" bölümünde ise üyeler sektörlerine ve çalışmalarına ilişkin paylaşımlarda bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İnşaat maliyetinde 15 ayın en yüksek artışı
        İnşaat maliyetinde 15 ayın en yüksek artışı
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        7 yıl sonra ilk! Keban Barajı'nın kapakları açıldı!
        7 yıl sonra ilk! Keban Barajı'nın kapakları açıldı!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Bakan Gürlek açıkladı! 35 ilde bahis operasyonu: 108 gözaltı
        Bakan Gürlek açıkladı! 35 ilde bahis operasyonu: 108 gözaltı
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Mutlu sonla bitti
        Mutlu sonla bitti
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        BAE İran'a gizlice saldırı düzenledi mi?
        BAE İran'a gizlice saldırı düzenledi mi?
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Metallica üyeleri Türkiye'de

        Benzer Haberler

        Finike'de Geleneksel Çocuk Oyunları'nın finali ve ödül töreni düzenlendi
        Finike'de Geleneksel Çocuk Oyunları'nın finali ve ödül töreni düzenlendi
        Ev alma hayaliyle 2,3 milyon lira dolandırıldı
        Ev alma hayaliyle 2,3 milyon lira dolandırıldı
        2,5 yaşında konuşmayı bırakan 10 yaşındaki kızı için yardım bekliyor Kızını...
        2,5 yaşında konuşmayı bırakan 10 yaşındaki kızı için yardım bekliyor Kızını...
        Döşemealtı Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına özel etkinlik
        Döşemealtı Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına özel etkinlik
        30 yıllık mesai son telsiz anonsuyla sona erdi
        30 yıllık mesai son telsiz anonsuyla sona erdi
        Muaythai sporuna ilgi; gençler hem kendini savunuyor hem geleceğini inşa ed...
        Muaythai sporuna ilgi; gençler hem kendini savunuyor hem geleceğini inşa ed...