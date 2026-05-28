Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri AK Parti Antalya İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

        AK Parti Antalya İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

        Antalya'da Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti İl Başkanlığınca bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 16:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Antalya İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

        Antalya'da Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti İl Başkanlığınca bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Menderes Türel, İl Başkanlığında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bayramların birliği, beraberliği, dayanışmayı, kardeşliği pekiştirdiğini belirtti.


        Türkiye'de hizmetin, birlik ve beraberliğin adresinin AK Parti olduğunu söyleyen Türel, "Bizler birlik, beraberlik içinde bayramlaşırken başka partilerde, 'kendi partili arkadaşları içeriye girmesin' diye barikat çekenler, koridorlara, merdivenlere sıvı sabun döküp, yürümesini engelleyenler, bizim buradaki birlik, beraberlik, kardeşlik anlayışımızı idrak edemiyorlar. Eğer idrak etselerdi Türkiye bugün çok farklı noktalarda olurdu." diye konuştu.


        Birlik, beraberlik olunca hizmetin de olduğunu aktaran Türel, AK Parti'nin bugüne kadar birlik ve beraberlik içinde önemli hizmetleri Türkiye'ye kazandırdığını kaydetti.

        Türel, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarının da terörden arınmaktan öte kardeşlik, insanlık projesi olduğunu vurguladı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünyaya örnek olacak bir projeyi hayata geçirdiğini ifade eden Türel, diğer partilerin de kendi içlerindeki kavgaları bir kenara bırakıp, Türkiye'yi öncelikleri haline almaları temennisinde bulundu.

        AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse de 25 yıldır her bayram AK Parti'ye gönül vermiş insanların bir araya gelerek, bayramlaştığını söyledi.


        AK Parti'de "mutlak butlanın" değil, "mutlak bayramın" olduğunu dile getiren Köse, samimiyetin, huzurun olduğu bir ortamda bayramı yaşadıklarını ifade etti.


        AK Parti İl Başkanı Ali Çetin de her zaman coşkulu, kalabalık bir şekilde bayramı kutladıklarını belirtti.

        Programa CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ile Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul ve partililer katıldı.


        Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajı da izletildi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 2 kişi öldü, 7 yaralı var!
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 2 kişi öldü, 7 yaralı var!
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        Beckham stili lüks tatil
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını

        Benzer Haberler

        Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu ikinci günde artarak devam etti İstan...
        Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu ikinci günde artarak devam etti İstan...
        AFAD'dan Göynük Kanyonu'nda film gibi yaralı tahliyesi Ayağı kırılan turist...
        AFAD'dan Göynük Kanyonu'nda film gibi yaralı tahliyesi Ayağı kırılan turist...
        Alanya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralan...
        Alanya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralan...
        Çekirdek karpuzun hasadı başladı: 3 ayda hasat ediliyor, 1 ayda tükeniyor D...
        Çekirdek karpuzun hasadı başladı: 3 ayda hasat ediliyor, 1 ayda tükeniyor D...
        'Fiyatı sorulmayan' karpuzun hasadı başladı
        'Fiyatı sorulmayan' karpuzun hasadı başladı
        Güvercin ölümlerini durdurmak için Nekropol Müzesine sonar ses sistemi kuru...
        Güvercin ölümlerini durdurmak için Nekropol Müzesine sonar ses sistemi kuru...