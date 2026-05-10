        Antalya Haberleri Akdeniz'e indirilen "Antalya" imzalı 3 lüks yat Avrupa'ya uğurlanacak

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya Serbest Bölge'de özel tasarım yatlar üreten firma tarafından yaklaşık 3 yıldır yapımı süren 60, 50 ve 26 boylarındaki lüks yatlar, sahiplerine teslim edilmek üzere denize indirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Almanya, Hollanda, ABD, İtalya ve İsviçre başta olmak üzere 22'si yabancı sermayeli 79 firmadan 44'ünün yat sektöründe faaliyet gösterdiği Antalya Serbest Bölge'de bir yandan yat imalatı gerçekleştiriliyor, bir yandan da dünyanın dört bir yanından gelen yatların bakım ve onarımları yapılıyor.

        Bölgede uzun yıllar lüks yat üretimi yapan firma tarafından tamamlanan 3 yat, son testlerinin yapılması için mavi sularla buluşturuldu.

        Yatları yapan firmanın üst düzey yöneticisi Fikri Bayhan, AA muhabirine, sipariş üzerine özel tasarımlarda tek katlı ya da bir kaç katlı yat yaptıklarını belirtti.

        Yapımı tamamlanan 3 yatı da denize indirdiklerini ve son kontrollerinin yapıldığını dile getiren Bayhan, makinelerde herhangi bir aksaklık olup olmadığına, elektronik, haberleşme ve yakıt sistemlerine bakıldığını kaydetti.

        Yatları gerekli testleri tamamladıktan sonra alıcılara göndereceklerini anlatan Bayhan, şunları söyledi:

        "Önümüzdeki günlerde 26 metre boyundaki tekneyi, mayıs sonuna doğru 50 metrelik tekneyi, haziran sonuna doğru da 60 metrelik teknemizi sahiplerine teslim edeceğiz, Antalya'dan uğurlayacağız. 60 metrelik tekne Orta Doğu'daki bir müşterimiz için Avrupa'ya gidecek. 50 metrelik teknemiz İtalya'ya, 26 metrelik teknemiz de yine Avrupalı bir müşterimize gönderilecek."

        3 katlı 60 metrelik yatın "mega" olarak geçtiğini ve 1000 grostonluk olduğunu aktaran Bayhan, iç dizaynının müşterinin talebine göre lüks bir şekilde tasarlandığını kaydetti.

        50 metrelik teknenin ise dizaynının daha farklı olduğunu anlatan Bayhan, "Bu teknemiz tek katlı, parti yapılabilecek kanatlara sahip. Yanlarda kanatları açılabilen bir tekne. 26 metrelik teknemiz de 50 metreye benzer şekilde ama daha minyatür. Dar sularda daha rahat manevra kabiliyetine sahip." dedi.

        Bayhan, yatların fiyatlarının da donanımlarına göre değişkenlik gösterdiğini bildirdi.

        Mega yatı yaklaşık 3 yıllık, 50 metrelik yatı da 2,5 yıllık bir periyotta tamamlandıklarını dile getiren Bayhan, yatların yapımında 100'den fazla kişinin görev aldığını ifade etti.

        Antalya Serbest Bölge'deki rıhtım yatırımlarının yat sektöründeki firmalara önemli ayrıcalıklar sunduğunu belirten Bayhan, "Rıhtım hizmetleri son derece iyi. 2 bin ton kaldırma kapasiteli shiplift (gemi asansörü) var, bu Akdeniz Çanağı'nda tek. Özellikle bakım onarım çalışmalarında, imalatta bizler için son derece büyük avantaj sağlıyor. Denize indirmek, çekmek son derece sıkıntılıdır, bu yatırım kolaylık sağlıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

