Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen saha uygulamasında Ö.K'nin (42) "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 13 yıl 3 ay, S.Y'nin (38) ise "dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti" suçlarından 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

