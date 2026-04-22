Alanya'da konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü. Tepe Mahallesi'nde bir inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Konteyner kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.