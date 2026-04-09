Alanya'da tartıştığı patronunu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı patronunu bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Oba Mahallesi'nde R.A. (61) ile patronu D.Ş. (49) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle R.A. yanında taşıdığı bıçakla D.Ş.'yi yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan D.Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
