Alanya'da turizmcileri bayramdaki yüksek doluluk sevindirdi

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, 9 günlük bayram tatili boyunca kent genelindeki otellerde yüksek doluluk oranlarına ulaşıldığını bildirdi.



Özcan, yaptığı açıklamada, Alanya'nın Kurban Bayramı döneminde yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördüğünü belirtti.



Kentin en büyük mutluluğunun ziyaretçilerin bölgeden memnun ayrılması olduğunu vurgulayan Özcan, "Bayram tatili boyunca kent genelindeki otellerde yüksek doluluk oranlarına ulaşıldı. Her bütçeye uygun konaklama seçeneklerinin bulunması ve tatil planlarını son ana bırakan ziyaretçilerin dahi tesislerimizde yer bulabilmesi, Alanya'nın geniş konaklama kapasitesinin önemli bir avantajı olduğunu bir kez daha gösterdi." diye konuştu.



Özcan, 9 günlük tatil döneminde yaşanan yoğunluğun sezon beklentileri açısından umut verici bir tablo ortaya koyduğuna dikkati çekti.



Turizm kalitesinin artırılması için kamuoyu ve bürokrasinin ortak bir bilinçle hareket etmesi gerektiğine işaret eden Özcan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Özellikle bu tür ara tatillerle gelişen yurt içi hareketliliği, turizm sektörü için adeta can suyu niteliğindedir. Turizm yalnızca sektör ekonomisine değil, doğrudan ve dolaylı olarak birçok farklı iş koluna da katkı sağlıyor. Bayram dönemindeki bu yoğunluk, Alanya ekonomisine önemli bir canlılık kazandırdı. Bu süreçte misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için bayram boyunca özveriyle çalışan ve turizm sektörüne değer katan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

