        Antalya'da bayram öncesi hayvancılık ve kırmızı et sektörü değerlendirildi

        Antalya'da bayram öncesi hayvancılık ve kırmızı et sektörü değerlendirildi

        Antalya Ticaret Borsası tarafından (ATB) düzenlenen "Kurban Bayramı Öncesi Sektörel Analiz Toplantısı"nda hayvancılık ve kırmızı et sektöründe yaşanan sorunlarla çözüm önerileri ele alındı.

        Giriş: 18.05.2026 - 11:21 Güncelleme:
        ATB Başkan Vekili Halil Bülbül başkanlığında Borsada gerçekleştirilen toplantıda, hayvan varlığı, et üretim miktarı ve ticaret hacmi, kurbanlık fiyatları, kesim ücretleri, kesim noktaları ile sektörün sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri değerlendirildi.

        Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Salih Toros, 178 bin büyükbaş, 1 milyon 285 bin küçükbaş hayvanın olduğu Antalya'da geçen yıl 11 bin büyükbaş, 166 bin küçükbaş hayvanın kesildiğini ve kurbanlık sıkıntısının olmadığını belirtti.

        Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı da kurban kesiminin kasaplar tarafından yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

        Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan ise hayvan varlığının korunması için kurbanda dişi hayvan yerine erkek hayvanların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, belediyelerin kesim alanlarında sunduğu hizmetlerin iyi olduğunu belirtti.

        Ziraat Mühendisleri Odası temsilcisi Musa Toros, kısa süreli de olsa Kurban Bayramı'nın ülkenin en büyük ekonomik hareketliliklerinden biri olduğuna dikkati çekti.


        ATB 5. Meslek Komitesi Üyesi Ata Sönmez, kısa sürede binlerce hayvanın kesilebileceği yeterli mezbaha kapasitesinin bulunmadığını ileri sürdü.

        Toplantıya, ANET Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Cengiz, Antalya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Halil Karakaş ve sektör temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Enflasyonu aşamadı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Sinir kriziyle hastaneden çıkan baba, kazada hayatını kaybetti!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Baba ile oğlu yola çıktılar... Tünelde trajik son!
        "Dostluk yalanmış"
        Arazi kavgasında vahşet! Yumruk ölümüne yol açtı!
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin
