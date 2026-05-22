        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da bayram öncesi tatil yoğunluğu başladı

        Antalya'da bayram öncesi tatil yoğunluğu başladı

        AYŞE YILDIZ - Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kurban Bayramı tatili ve Ziraat Türkiye Kupası final maçı dolayısıyla kentte yoğunluğun başladığını belirterek, otellerdeki doluluk oranlarının da yüksek seviyede olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Vali Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ve bu kararın önceden açıklanmasının turizme pozitif yansıdığını ifade etti.

        Tatil için misafirlerin Antalya'ya gelmeye başladığını kaydeden Şahin, "Yoğun bir trafik var. Yollardaki yoğunluğu görüyoruz. Otel doluluk oranlarımız çok iyi. Hemen hemen otellerimizin tamamı doldu. Misafirlerimizi ağırlamak için hazırlıklarımızı da tamamladık." diye konuştu.


        Vali Şahin, ayrıca Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı dolayısıyla da kentte yoğunluğun arttığını dile getirdi.


        - "Otellerdeki yoğunluk sektör için çok iyi oldu"

        Antalya'nın misafir ağırlamaya alışık bir kent olduğuna dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

        "Kurban Bayramı tatilinde yerli misafirlerimizi yoğunlukla ağırlayacağız. Yüksek sezon da başladı. Yabancı turistler, yabancı misafirlerimiz de geliyorlar. Onların da yoğunluğu var. Antalya her yaz olduğu gibi bu yaz da yoğun bir sezon geçirecek. Otellerdeki doluluk oranlarımız yüzde 100 oldu. Bu yoğunluk sektör için çok iyi oldu. Biliyorsunuz, bölgesel sıkıntılar ve gerilimin olduğu ağır bir baskı altında turizm sektörü. Özellikle maliyet baskısı, finansmana erişim baskısı... Avrupa da bizim ana pazarımız olduğu için oradaki enflasyon ve geçim sıkıntısı bize yansıyabiliyor. Bayram tatili bu açıdan mayıs ayını kurtaran bir etki yaptı."

        Vali Şahin, Kurban Bayramı tatili için tüm tedbirleri aldıklarını, hazırlıkları tamamladıklarını vurguladı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

