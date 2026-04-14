        Antalya'da eşini sopayla darbettiği öne sürülen sanığa 19 yıl hapis cezası

        Antalya'da eşini sopayla darbettiği öne sürülen sanığa 19 yıl hapis cezası

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde eşini sopayla darbettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 19 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 21:02 Güncelleme:
        Antalya'da eşini sopayla darbettiği öne sürülen sanığa 19 yıl hapis cezası

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde eşini sopayla darbettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 19 yıl hapis cezası verildi.

        Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Ukrayna asıllı eşi Iryna M.D'yi (36) darbettiği gerekçesiyle "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu yargılanan M.A.D, müşteki ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık M.A.D, son savunmasında eşi Iryna M.D'yi kendisinin darbetmediğini öne sürdü.

        Eşinin kendi hakkında uzaklaştırma kararı aldığını ve uzaklaştırma kararı bittikten sonra eşyalarını almak için eve gittiğini anlatan M.A.D, "Evime gittiğimde kapı açılmayınca 112 Acil Çağrı Merkezini aradım ve polis eşliğinde eve giderek eşyalarımı aldım, polis fezlekesi incelense bu görülürdü." dedi.

        Yaşadığı olaylar nedeniyle Iryna M.D'den asıl kendisinin şikayetçi olduğunu savunan sanık M.A.D, uzaklaştırmayı ihlal etmediğini ve eşini hiçbir şekilde darbetmediğini ileri sürdü.

        Sanık 10 aydır tutuklu olduğunu, çocuklarının kendisine ihtiyacı olduğunu belirterek, beraat veya tahliyesine karar verilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık M.A.D'nin "eşe karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 19 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

        - Baba, oğlunun hapis cezası alması üzerine kalp krizinden öldü

        Bu sırada adliye tuvaletinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığı bilgisi üzerine özel güvenlik personeli tuvaleti kontrol etti.

        Bir kişinin yerde yattığını gören personel, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu, adliye polisi de tuvalette güvenlik önlemi aldı.

        Adliyeye gelen sağlık ekibi kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Adliyede bulunan yakınları ölüm haberini alınca gözyaşı döktü.

        Savcılık ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından erkek cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Ölen kişinin 19 yıl hapis cezası alan sanık M.A.D'nin babası Hasan D. olduğu ve kalp krizinden öldüğü öğrenildi.

        - Olay

        Liman Mahallesi'nde 5 Temmuz 2025'te gece oteldeki mesaisinden dönen Iryna M.D. dairesine girerken saldırıya uğramıştı.

        Yüzü kapalı bir kişi tarafından sopayla birçok kez vurulan kadın başından yaralanmış, eli kırılmıştı. Hastanede 16 gün tedavi gören kadının ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan ve uzaklaştırma kararı bulunan eşi M.A.D. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "İki gün içinde bir şeyler olabilir"
        "İki gün içinde bir şeyler olabilir"
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Ayasofya'da bayrak provokasyonu! Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı!
        Ayasofya'da bayrak provokasyonu! Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı!
        G.Saray'a gelecek mi? Menajeri açıkladı!
        G.Saray'a gelecek mi? Menajeri açıkladı!
        Bugün Ne Oldu? 14 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 14 Nisan 2026'nın haberleri
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        İtalya'dan İsrail kararı
        İtalya'dan İsrail kararı
        Sergen Yalçın'ın tek tercihi Ersin oldu!
        Sergen Yalçın'ın tek tercihi Ersin oldu!
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Küresel petrol arzında tarihteki en büyük düşüş
        Küresel petrol arzında tarihteki en büyük düşüş
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Amazon’dan uydu yatırımı atılımı!
        Amazon’dan uydu yatırımı atılımı!
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Benzer Haberler

        Antalya'da alacaklısının babasını öldüren sanığa müebbet hapis cezası
        Antalya'da alacaklısının babasını öldüren sanığa müebbet hapis cezası
        Eşini sokak ortasında sopayla darbettiği iddia edilen sanığa 19 yıl hapis S...
        Eşini sokak ortasında sopayla darbettiği iddia edilen sanığa 19 yıl hapis S...
        Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Miran: "Okullarda güvenlik önlemleri arttırılma...
        Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Miran: "Okullarda güvenlik önlemleri arttırılma...
        AEDAŞ'tan Gündoğmuş'un elektrik altyapısına 650 milyon TL'lik yatırım
        AEDAŞ'tan Gündoğmuş'un elektrik altyapısına 650 milyon TL'lik yatırım
        Şampiyon genç sporcunun 3,5 yıllık hayat mücadelesi ölümle bitti, sanık içi...
        Şampiyon genç sporcunun 3,5 yıllık hayat mücadelesi ölümle bitti, sanık içi...
        Antalya'da motosiklet hırsızlığı kamerada
        Antalya'da motosiklet hırsızlığı kamerada