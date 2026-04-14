        Antalya'da alacaklısının babasını öldüren sanığa müebbet hapis cezası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 20:24 Güncelleme:
        Antalya'nın Aksu ilçesinde alacaklısının babasını silahla ateş ederek öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

        Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Durmuş Ali A. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık Durmuş Ali A, son savunmasında havaya ateş ettiğini, kimseyi hedef almadığını savundu.

        Yaşanan olaydan dolayı çevredekilerden ambulansı aramalarını istediğini öne süren Durmuş Ali A, "Sebahattin Sunbat üzerime yürüyünce korkutmak amacıyla ateş ettim, kendimden uzaklaştırmak istedim. Hamit Sunbat'a karşı hiçbir kötü niyetim olmadı, ailenin acılarını paylaşıyorum." dedi.

        Sanık, adalete güvendiğini, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Durmuş Ali A'ya Hamit Sunbat'a karşı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

        Heyet, sanık Durmuş Ali A'ya yine müşteki Sebahattin Sunbat'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis, Tamer Ertürk'e yönelik de "silahlı tehdit" suçundan 6 yıl hapis cezasına hükmetti.

        - Olay

        Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi'ndeki bir işletmede 18 Nisan 2025'te, Durmuş Ali A. ile iş yeri sahibi Sebahattin Sunbat arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Durmuş Ali A. silahla ateş etmiş, olay yerindeki iş yeri sahibinin babası Hamit Sunbat (70) yaralanmıştı. Hamit Sunbat tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetmişti.

        Tutuklanan Durmuş Ali A. hakkında "kasten öldürme", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "silahlı tehdit" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

