Antalya'da traktörün altında kalan emekli polis öldü

Antalya’nın Aksu ilçesinde bahçesinde çalıştığı sırada traktörün devrilmesi sonucu altında kalan emekli polis hayatını kaybetti. Hacıaliler Mahallesi 27330 Sokak’taki bahçede emekli polis Mehmet Üstün (54) traktörün arkasına bağlı tarım aracıyla toprağı sürdüğü sırada traktör dereye devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Üstün’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Mehmet Üstün’ün, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinden yaklaşık 3 yıl önce emekli olduğu öğrenildi.

