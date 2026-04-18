        Antalya Haberleri Antalya'da yapay resifler 25 Haziran'da denizle buluşacak

        Antalya'da yapay resifler 25 Haziran'da denizle buluşacak

        Antalya Büyükşehir Belediyesinin deniz ekosistemini korumak ve biyoçeşitliliği artırmak amacıyla yürüttüğü "Yapay Resif Projesi" kapsamında hazırlanan resif blokları, 25 Haziran Dünya Denizciler Günü'nde denize indirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde 2024 yılında başlatılan projenin son aşamaya geldiği, yapılan son değerlendirme toplantısıyla uygulama sürecine ilişkin hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

        Proje uygulama alanının Düden Çayı'nın denize döküldüğü Aşağı Düden Şelalesi açıkları olduğu belirtilen açıklamada, ilk etapta 35 yapay resif blokunun denize yerleştirileceği kaydedildi.

        Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu Başkanı ve Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilgili kamu kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı belirtildi.

        Toplantıda, yapay resiflerin teknik özellikleri, yerleştirileceği alan ve izleme süreçlerinin ele alındığı kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Lokman Atasoy, projenin yaklaşık 1,5 yıl önce başladığını belirterek, "Deniz ekosistemini güçlendirmek, balık popülasyonunu artırmak ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek amacıyla üniversiteler ve tüm paydaşlarımızla birlikte çalıştık." ifadelerini kullandı.

        Atasoy, yapay resiflerin yalnızca fiziksel bir uygulama olmadığını vurgulayarak, biyoçeşitliliğin izlenmesi, su kalitesinin ölçülmesi ve tür hareketliliğinin takibi gibi bilimsel çalışmaların da proje kapsamında yürütüleceğini aktardı.

        Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Olgaç Güven de projeye ilişkin sunum yaparak süreci değerlendirdi.

        Antalya Sportif Olta Balıkçılığı Derneği Başkanı Ali Bilgiç ise yapay resiflerin Antalya denizleri açısından önemli bir kazanım olacağını belirterek projeden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

