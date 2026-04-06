        Antalya'daki teleferik kazasının bilirkişi raporuna göre 5 sanık birinci derecede kusurlu

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin hazırlanan ek bilirkişi raporunda 5 sanık birinci derecede kusurlu gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 18:54 Güncelleme:
        Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan sanıklar Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T, Suphi K, Okan E, Aziz A, Hüseyin A, Özgür E, Kazım K, Edip Kemal B. ve Orhan K. hakkında kusur oranlarına ilişkin Orta Doğu Teknik Üniversitesinden istenen ek rapor hazırlandı.

        Mahkemeye sunulan raporun sonuç kısmında, çalışanın yaralanmadığı veya ölmediği için olayın iş kazası olarak değil "kaza" olarak değerlendirildiği belirtildi.

        Sanıklardan Mesut Kocagöz'ün meydana gelen kazadan 4 ay 15 gün önce ANET Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrıldığı, dava dosyasındaki belgelere göre kaza tarihinde herhangi bir resmi görevinin olmadığı belirtilen raporda, idare olarak şirketin mali, teknik ve idari organizasyonunu belirlemesi ve yönetmesi nedeniyle kaza tarihinden öncesinde sorumluluğunun kazaya etkisinin mahkemece değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

        Raporda kaza tarihinde Ahmet Buğra S'nin ANET Genel Müdür Vekili olması, Serdar T'nin Mega Tower Şirket sahibi olması, Özgür E'nin şirketin makine bakım şefi olması, Serkan Y'nin de şirketin işletme operatörü ve otomasyon şefi olması, Okan E'nin de tesisin teknik sorumlusu olması nedeniyle birinci derecede sorumlu oldukları ifade edildi.

        Sanıklardan Edip Kemal B'nin ANET Yönetim Kurulu Başkanı olması nedeniyle asıl işveren olarak şirketin mali, teknik ve idari organizasyonu belirlemesi ve yönetmesi nedeniyle ikinci dereceden sorumlu olduğu kaydedildi.

        Sanıklardan Suphi K. ve Kazım K'nin kazayla ilgili direkt bir hatalarının olduğuna dair bir bilgi ve belge olmaması nedeniyle kusurlarının bulunmadığı belirtilen raporda, sanıklar Hüseyin A. ve Aziz A'nın da görev tanımları nedeniyle kusurlarının olmadığı bildirildi.

        - Kaza ve adli süreç

        Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde 12 Nisan 2024'te meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

        Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi, AFAD'ın koordinasyonunda yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

        Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Ahmet Buğra S, Serkan Y, Serdar T. ve Okan E. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin hazırladığı iddianamede, aralarında Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

        Öte yandan kazaya ilişkin İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince ihmalleri görülerek soruşturma izni verilen Büyükşehir Belediyesinin 19 çalışanı hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatılmıştı.

        Davanın ilk duruşmasında Belediye Başkanı Kocagöz'ün, dördüncü duruşmasında da diğer tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

