Emine Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'na ilişkin paylaşım:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ülkeler arasında köprüler kuran, yürekler arası sınırları kaldıran Antalya Diplomasi Forumu'nun, dünyaya iyi niyet, barış ve dayanışma taşıması temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ülkeler arasında köprüler kuran, yürekler arası sınırları kaldıran Antalya Diplomasi Forumu'nun, dünyaya iyi niyet, barış ve dayanışma taşıması temennisinde bulundu.
Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek temasıyla bu sene 5'incisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. Bu anlamlı forum vesilesiyle farklı coğrafyalardan katılan devlet ve hükümet başkanları ile kıymetli eşlerini ve tüm uluslararası misafirlerimizi ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Ülkeler arasında köprüler kuran, yürekler arası sınırları kaldıran forumun, dünyaya iyi niyet, barış ve dayanışma taşımasını temenni ediyorum."
