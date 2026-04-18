        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Adaletli bir vergi sistemine ihtiyacımız var. Asgari ücret düzeyinde maaş alan bir işçi, maalesef mühendislik bürolarından, hukuk bürolarından, doktorların bürolarındakilerden daha fazla vergi veriyor." dedi.

        Giriş: 18.04.2026 - 16:32 Güncelleme:
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Antalya'da konuştu:

        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Adaletli bir vergi sistemine ihtiyacımız var. Asgari ücret düzeyinde maaş alan bir işçi, maalesef mühendislik bürolarından, hukuk bürolarından, doktorların bürolarındakilerden daha fazla vergi veriyor." dedi.

        Manavgat ilçesinde bir otelde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda konuşan Arslan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan silahlı saldırıların toplumda derin üzüntü oluşturduğunu söyledi.

        Toplumsal sorumluluklara işaret eden Arslan, aile ve eğitim sisteminin önemine vurgu yaparak, "Evlatlarımıza daha fazla zaman ayırmamız ve daha fazla ilgilenmemiz gerektiğini görüyoruz." diye konuştu.

        Ekonomik gelişmelere de değinen Arslan, enflasyon hedeflerindeki sapmaların çalışanlar üzerinde yük oluşturduğunu kaydetti.

        Maliyetlerin azaltılması konusunda da bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğine işaret eden Arslan, şöyle devam etti:

        "ÖTV gibi, KDV gibi bir kısım vergilerden de belli indirimlerin yapılarak çalışanların nefes almasını sağlayacak bazı maliye alanında çalışmaların yapılması gerekiyor. Hayat pahalılığı ve bu konudaki alım gücündeki zayıflama, enflasyonun en çok mağdur ettiği kesim olan çalışanları daha fazla zor günler bekleyecek demektir. O nedenle enflasyonla mücadele ile hedef enflasyona göre hazırlanmış, hedeflenmiş ücretlerin yeniden gözden geçirilerek bu mağduriyetleri en az şekilde çalışanların yaşayacağı bir düzenlemeye acilen ihtiyacımız var."

        Emekli maaşlarına ilişkin 2024'ten itibaren her yıl emekli olanların bir önceki yıl emekli olanlara göre daha düşük maaş almak zorunda kaldığını belirten Arslan, sistemde bir yıl daha kalanların daha fazla prim ödemesine rağmen daha düşük maaşla karşılaştığını ifade etti.

        Arslan, bunun ciddi bir adaletsizlik oluşturduğunu ve acilen giderilmesi gerektiğini söyledi.

        Mevcut sistemin çalışanlar aleyhine işlediğini savunan Arslan, "Türkiye vergi sistemi maalesef çok kazanandan az, az kazanandan daha fazla vergi alan bir model. Vergi sisteminin baştan sona değiştirilmesi gerekiyor. Adaletli bir vergi sistemine ihtiyacımız var. Asgari ücret düzeyinde maaş alan bir işçi, maalesef mühendislik bürolarından, hukuk bürolarından, doktorların bürolarındakilerden daha fazla vergi veriyor." diye konuştu.

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısında değişiklik yapılması gerektiğine dikkati çeken Arslan, komisyonun daha demokratik bir temsile kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

        Genel başkan yardımcıları, şube ve il başkanlarının katıldığı toplantı yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu 9 oldu!
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu 9 oldu!
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshiseked...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshiseked...
        Bakan Kurum: "Fosil yakıtlardan uzaklaşmak zorundayız" Çevre, Şehircilik ve...
        Bakan Kurum: "Fosil yakıtlardan uzaklaşmak zorundayız" Çevre, Şehircilik ve...
        Antalya Diplomasi Forumu 2026
        Antalya Diplomasi Forumu 2026
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile gö...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile gö...
        Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati: "Diplomasi için pencereyi değil, kapıyı aç...
        Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati: "Diplomasi için pencereyi değil, kapıyı aç...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ile görüştü