        Antalya Haberleri İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Antalya'da protesto edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Antalya’da, İsrail ordusunun Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na saldırısı protesto edildi.

        Cuma namazının ardından, Antalya Kudüs Platformu öncülüğünde Muratpaşa Camisi'nin avlusunda düzenlenen protestoda, vatandaşlar Türk ve Filistin bayrakları açarak İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Platform Başkanı Alparslan Arslan, burada yaptığı konuşmada, Gazze'ye yardım için yola çıkan yardım filosunun İsrail tarafından alıkonulduğunu anımsattı.

        İsrail'in saldırısı nedeniyle 180 arkadaşlarının tutuklandığını belirten Arslan, "Tutuklananlar arasında Türkiye'den arkadaşlarımız var, geriye kalan teknelerimiz yollarına devam ediyor. Daha önce filoda 43 tekne vardı ve bu teknelerimizi zar zor engelleyebilmişlerdi. İsrail'in yardımlarımızı engelleme gayret ve çabalarını sonlandıracağız." dedi.

        Arslan​​​​​​​, Mescid-i Aksa’da özgürce namaz kılınana ve oradaki zulüm sona erene kadar yolculuklarına ve mücadelelerine devam edeceklerini ifade etti.

        Platform üyesi Hasan Çaylak da dünyanın, işgalci İsrail rejiminin sayısız barbarlıklarından birine daha şahit olduğunu kaydetti.

        Gazze'nin çığlığına ses olmak ve insanlık dışı ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail saldırısına uğradığına dikkati çeken Çaylak, bu saldırının sadece gemilere değil vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapıldığını, bu ablukayı engelleyene kadar da mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Antalya'da mantar toplamak için çıktığı arazide kaybolan 75 yaşındaki kişi...
        Antalya'da sıcak hava etkili oldu
        Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 6. etabı Antalya'dan başladı Ant...
        Antalya Valisi Şahin, Kaş'ta kamu yatırımları ve antik kentte incelemelerde...
        Rus edebiyatı yapıtlarından "Anna Karenina" balesinin dünya prömiyeri Antal...
        Kumluca'da şehit ve gaziler için vefa gecesi düzenlendi
