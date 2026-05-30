Kaş'taki Kaputaş'ın Avrupa'daki en iyi 10 plaj listesine girmesi turizmcileri sevindirdi

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Kaputaş'ın, Avrupa'nın En İyi Destinasyonları (European Best Destinations) tarafından hazırlanan listede ilk 10'a girmesi turizmcileri sevindirdi.



"Avrupa'nın En İyi Plajları 2026" listesine Türkiye'den Kaş'taki Kaputaş Plajı da girdi. Ön seçkilerden sonra uluslararası gezginlerden oluşan jüri tarafından belirlenen listede Kaputaş, 9. sırada yer aldı.



Turkuaz rengi, denizi ve etkileyici kanyon manzarasıyla dikkati çeken Kaputaş'ın Avrupa'nın en iyi plajları arasında gösterilmesinin, bölge turizmine katkı sağlaması bekleniyor.



Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mustafa Erman Günay, AA muhabirine, Kaputaş'ın bölgedeki en güzel plajlardan olduğunu söyledi.



Günay, "Yıllardır her dönemde dünyanın en iyi plajları arasında gösterilen Kaputaş, bu yıl da listede yer aldı. Ayrıca Türkiye'den listeye giren tek plaj Kaputaş oldu. Plajımız, artık Kaş'ın dünyaya açılan yüzü haline geldi. Tüm ziyaretçileri, Kaş'a ve Kaputaş'a bekliyoruz." dedi.



Kaputaş Plajı'nın geçmişte yapım süreciyle de gündeme geldiğini dile getiren Günay, yolun inşası sırasında can kayıplarının olduğunu, zorlu ve meşakkatli sürecin sonunda bölgenin ulaşılabilir hale getirildiğini ifade etti.



Plajın doğası, kanyonu ve deniziyle özel konuma sahip olduğuna dikkati çeken Günay, "Burada turkuaz, mavi ve zaman zaman yeşilin farklı tonlarını bir arada görmek mümkün. Muhteşem bir koy." diye konuştu.



Günay, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ilçede yoğunluk yaşandığını, yaklaşık bir haftadır konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluğa ulaşıldığını söyledi.



Kaputaş'ı ziyaret eden tatilcilerden Ecrin Atılmaz da plajın doğal güzelliğine hayran kaldığını, bayram tatilini ilçede geçirdiklerini belirtti.



Mavinin her tonunu görebildikleri Kaputaş'ın eşsiz manzarasının olduğunu dile getiren Atılmaz, şöyle konuştu:



"Kaputaş Plajı'nı diğer plajlardan ayıran en büyük özelliklerden biri, çok sayıda merdivene sahip olması ve kayaların arasında yer alması. Buranın inanılmaz bir atmosferi var. Sanki iki dağın arası yarılmış da Kaputaş Plajı ortaya çıkmış gibi bir görüntüsü var. Biz de burayı haberlerde görmüştük. Denildiği kadar varmış, muhteşem bir yer. İnanılmaz bir talep olduğu için oldukça kalabalık ama buna rağmen büyüleyici bir atmosferi var."



Öte yandan, Kaputaş, daha önce de çeşitli uluslararası listelerde dünyanın en iyi plajları arasında yer almıştı.

