Kumluca Belediyesi iş makinesi filosunu güçlendirdi

Kumluca Belediyesi hizmet kapasitesini artırmak amacıyla iş makinesi filosunu güçlendirdi.



Kumluca Belediyesi hizmet kalitesini arttırmak ve daha etkin hizmet yapabilmek amacıyla kepçe satın aldı. Yeni iş makinesi, özellikle altyapı ile yol bakım ve onarım çalışmalarında kullanılacak.



Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, göreve geldikleri günden bu yana iş makinesi eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bu manada yeni bir iş makinesi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



İlgili birimlerle yapılan istişareler sonucunda filoyu güçlendirme yönünde adımlar attıklarını ifade eden Avcıoğlu, "Yeni iş makinemiz hem kazıcı hem de yükleyici özelliklere sahip. Yeni iş makinemiz Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere belediyeye ve Kumluca’mıza hayırlı olsun." dedi.

