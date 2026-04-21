        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Kumluca'da okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

        –Kumluca Kaymakamlığınca okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Sultan Alparslan İlkokulu Konferans Salonu'ndaki toplantıya Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Çiftçi, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Özgür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir okul müdürleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

        Kaymakam Güneş, tüm Türkiye'yi yasa boğan elim olayların ardından ilçede bulunan okulların, öğretmen ve öğrencilerin güvenliğini gözden geçirmek, bu konuda yapılması gerekenler hakkında istişarede bulunmak amacıyla toplantıyı gerçekleştirdiklerini, söyledi.

        Okulların güvenliğinin öncelikli olduğunu ifade eden Güneş, "Çocuklarımızın güvenliği en önemli sorumluluğumuzdur. Okullarımızın güvenli ve huzurlu ortamlar olarak anılması temel hedefimiz. Bu manada yapılması gereken ne varsa, ele alıyoruz." dedi.

        Toplantıda, okul giriş çıkış saatlerinde emniyet ve jandarma ekiplerinin devriye faaliyetlerinin artırılması, okul çevresindeki metruk binalar ile şüpheli şahıslara yönelik denetimlerin sürdürülmesi kararlaştırıldı.

        Toplantıda okul kamera sistemlerinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile entegrasyonu ve fiziki güvenlik altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar da ele alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Özel okul soruşturması genişliyor
        Özel okul soruşturması genişliyor
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Işın'dan İrem'e destek
        Işın'dan İrem'e destek
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        Kupada derbi rotasyonu!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Dünyanın en güzel kadını seçildi

        Benzer Haberler

        Şiddetin görünür hale gelip normalleşmesi çocuk ve gençleri olumsuz etkiliy...
        Şiddetin görünür hale gelip normalleşmesi çocuk ve gençleri olumsuz etkiliy...
        Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı: "ABD istikrar değil, istikrarsızlı...
        Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı: "ABD istikrar değil, istikrarsızlı...
        SOLOTÜRK, Antalya'da 23 Nisan için gösteri uçuşu yapacak
        SOLOTÜRK, Antalya'da 23 Nisan için gösteri uçuşu yapacak
        AESOB Başkan Adayı Alkan projelerini tanıttı: "Odalar güçlenecek, bağlar ye...
        AESOB Başkan Adayı Alkan projelerini tanıttı: "Odalar güçlenecek, bağlar ye...
        Antalya'da 4. kattan tente üzerine düşen genç adam için seferber oldular Ze...
        Antalya'da 4. kattan tente üzerine düşen genç adam için seferber oldular Ze...
        Konyaaltı'nda "Uluslararası 23 Nisan Çocuk ve Oyun Şenliği" düzenlenecek
        Konyaaltı'nda "Uluslararası 23 Nisan Çocuk ve Oyun Şenliği" düzenlenecek