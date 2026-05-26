        Manavgat Devlet Hastanesi'nde bayram tedbirleri

        Manavgat Devlet Hastanesi'nde bayram tedbirleri

        Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Deniz, Kurban Bayramı tatili boyunca rutin çalışmaların yanı sıra evde sağlık ve diyaliz hizmetlerinin vatandaşın mağdur olmaması için kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

        Giriş: 26.05.2026 - 16:35 Güncelleme:
        Deniz, yaptığı açıklamada, tatil süresince hizmet verecek tüm ünitelerde sağlık personeli ve tıbbi donanım yönünden sağlık hizmetlerinin aksamaması amacıyla gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

        Yeterli düzeyde personelin hizmet yapacağını aktaran Deniz, şunları kaydetti:


        "9 gün boyunca her gün 225 sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarına sağlık hizmeti sunmak için ekip anlayışıyla görev yapacak. Acil servis, yoğun bakım, ameliyathane, doğumhane ve tüm yataklı servislerinin yanı sıra evde sağlık ve diyaliz hizmetleri de vatandaşın mağdur olmaması için kesintisiz devam edecek."


        Herkesin bayramını kutlayan Deniz, yola çıkacak sürücülere de trafik kurallarına uymaları yönünde çağrıda bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
