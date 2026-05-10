Rus sanatçı Mari Kraimbrery Antalya'da sahne aldı

Rus sanatçı Mari Kraimbrery, Rusya'nın Zafer Günü etkinlikleri kapsamında Antalya'nın Manavgat ilçesinde konser verdi.



Çolaklı Mahallesi'nde bir otelde sahne alan Kraimbrery, sevilen eserlerini seslendirdi.



Konser alanını dolduran seyirciler, sanatçının şarkılarına eşlik etti.



Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Başkanı Zafer Süral, bu tür kültürel faaliyetlerin turizme katkısının önemli olduğunu belirtti.



Uluslararası organizasyonların bölge tanıtımı açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Süral, "Düzenlenen kültürel etkinlikler, Rus pazarındaki hareketliliği artırıyor ve Türkiye'nin misafirperverliğini uluslararası arenada bir kez daha kanıtlıyor. Bu tür organizasyonlar, destinasyon bağlılığını güçlendirirken bölge ekonomisine de olumlu yansıyor." dedi.







