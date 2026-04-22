Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Yöresel Ürünler Fuarı, Antalya'da açıldı

        Yöresel Ürünler Fuarı, Antalya'da açıldı

        Antalya Ticaret Borsası'nın öncülüğünde ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), 14'üncü kez ziyaretçilerine kapılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Yöresel Ürünler Fuarı, Antalya'da açıldı

        Antalya Ticaret Borsası'nın öncülüğünde ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), 14'üncü kez ziyaretçilerine kapılarını açtı.

        "Sizin oraların nesi meşhur?" sloganıyla Anadolu'nun yöresel zenginliğinin sergilendiği fuar, ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde törenle başladı.

        TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, YÖREX'in, Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde başlatılmış bir inovasyon, yöresel ürünlerin üretim ve tüketiminin artmasını sağlayan yenilikçi bir girişim olduğunu söyledi.

        YÖREX'in Antalya'nın markası haline geldiğini ve ulusal nitelik kazandığını belirten Hisarcıklıoğlu, "YÖREX, yöresel ürünlerin tanınmasına ve markalaşmasına büyük destek olmaktadır. Ülkemizdeki coğrafi işaret bilincinin gelişmesine de önemli katkılar sunuyor. YÖREX ile coğrafi işarete sahip ürün sayısında adeta patlama yaşandı, 16 senede neredeyse 18 kat arttı ve 1800'ün üzerine çıktı." dedi.

        Bu rakamın yaklaşık yarısını odaların, borsaların ve kadın girişimcilerin ülkeye kazandığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

        - Yöresel zenginlikler AB nezdinde koruma altına alınıyor

        Yöresel ürünlerin yurt dışında da tanınması için çalışma yaptıklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Yerel zenginliklerimizi AB nezdinde de koruma altına almaya başladık. Eskiden hiç yoktu bu işe başladığımız zaman, şimdi ise 46 ürünümüz AB'den coğrafi işaret tescilini aldı. Daha bir bu kadar ürünümüz de sırada bekliyor. TOBB Brüksel Ofisimizle, coğrafi işaretlerin AB tescil sürecine yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

        Hisarcıklıoğlu, hem ülkede hem de AB'de tescilli ürün sayısını artırmaya devam edeceklerini bildirdi.

        YÖREX sayesinde tüm illerde yerel ürünlerin tanındığını ve daha fazla talep gördüğünü anlatan Hisarcıklıoğlu, ülkenin tüm renklerinin, Anadolu'nun el emeği, göz nuru yüzlerce ürünün fuarda bir araya geldiğini belirtti.

        Fuarın Türkiye'nin 7 bölgesinin yöresel ürünlerini sergileyen bir vitrin görevi gördüğünü dile getiren Hisarcıklıoğlu, milli kültürün zenginliklerini görmek isteyen, memleket hasretini gidermek isteyenler için de eşsiz bir fırsat sunduğunu ifade etti.

        Rifat Hisarcıklıoğlu, YÖREX'in dünyada da ses getirdiğini ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından ödüllendirildiğini vurguladı.

        Türkiye'nin yöresel zenginliğinin kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu topraklardan çıkan ürünlerin değerini, önce biz bilmeliyiz ki dışarda da bunu pazarlayabilelim. Bakın dünyada çok az coğrafyaya nasip olan, Allah bize müthiş bir ürün çeşitliliği vermiş, yatıp kalkıp şükretmemiz lazım. Tüm bunları zenginliğe dönüştürmek de bizim elimizde. Ülkemizde ve dünyada insanlar, gelir düzeyi yükseldikçe, yöresel ve organik ürünleri daha fazla talep etmektedir. Sağlıklı yaşama yönelik artan ilgi, doğal ve coğrafi işaretli ürünleri ön plana çıkarmaktadır. Bunların fiyatları da muadili ürünlere göre daha yüksek oluyor. Böylelikle hem ülke ihracatına ve hem de yerel kalkınmaya ilave gelir sağlıyor. Bölgelerde istihdam artışına ve özellikle de kadınların iş gücüne katılmasına, girişimci olmalarına destek veriyor."

        Her ürünün hikayesinin yazılması ve markalaştırılması gerektiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, markalaşmanın ürünün değerini daha da artırdığını ifade etti.

        - Coğrafi işaretli ürün sayısı her geçen yıl artıyor

        Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ise Antalya'nın coğrafi işaret konusunda çok ciddi potansiyeli olduğunu ve bunun başvuru sürecine yansıdığını belirtti.

        Ürünlerin AB sürecini de takip ettiklerini dile getiren Durak, her geçen yıl AB tescilli ürün sayısını artırdıklarını kaydetti. Durak, coğrafi işaretli ürünlerin markalaştırılması çalışmalarına da ağırlık verdiklerini aktardı.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin de coğrafi işaretli tescil çalışmalarında önemli mesafe kaydedildiğini ancak daha gidilecek yolun olduğunu söyledi.

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, kendilerinin de coğrafi işaretli ürünler konusunda çalışma yaptıklarını söyledi.

        Fuarın mimarı Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da fuarla hem yöresel ürünlerin hem de kentlerin tanınırlığını artırdıklarını bildirdi.

        Anadolu Ateşi Dans Topluluğunun dans gösterisi sunduğu programda, AB’den Coğrafi İşaret Tescili alan kurumlara plaket verildi.

        Fuar, 26 Nisan'a kadar açık kalacak.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

