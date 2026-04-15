        YÖREX Anadolu'nun yöresel zenginliklerini Antalya'da buluşturacak

        YÖREX Anadolu'nun yöresel zenginliklerini Antalya'da buluşturacak

        Antalya Ticaret Borsasının (ATB) öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle 17 yıl önce başlatılan Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), 22 Nisan'da ziyaretçilere kapılarını açacak.

        Giriş: 15.04.2026 - 12:18 Güncelleme:
        YÖREX Anadolu'nun yöresel zenginliklerini Antalya'da buluşturacak

        Antalya Ticaret Borsasının (ATB) öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle 17 yıl önce başlatılan Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), 22 Nisan'da ziyaretçilere kapılarını açacak.


        ATB Başkanı Ali Çandır, kent merkezindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında "Sizin oraların nesi meşhur?" sloganıyla hayata geçirdikleri fuarın, ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceğini söyledi.

        Türkiye'nin yöresel zenginliğinin katma değerini artırmak amacıyla başlattıkları fuarın özellikle coğrafi işaretli ürün sayısının artmasına katkı sağladığını dile getiren Çandır, fuara başladıkları yıllarda ülke genelinde 109 olan coğrafi işaretli ürün sayısının bugün 1832'ye çıktığını, 46 ürünün de Avrupa Birliği'nce tescillendiğini belirtti.

        Fuarı bir ustanın ölmesiyle kaybolan birini ya da bir neslin yok olmasıyla kaybolan geleneği ortaya çıkarma çabası olarak nitelendiren Çandır, şunları söyledi:

        "Anadolu onlarca medeniyetten gelen birikimiyle müthiş bir zenginliği bize sunuyor. Bu fuarla kıyıda, köşede kalmış, kaybolmaya yüz tutmuş birçok ürünün tekrar ekonomiye kazandığını görüyoruz. Birçok kadın kooperatifimiz, birçok işletmemiz bu ürünleri tekrar üretmeye başladı. Bu farkındalık gerek üretici kesiminde gerek tüketici kesiminde önemli ölçüde yol aldı."

        Yerel yöneticilerden ve kamu idarecilerinden coğrafi işaretli ürün üreten üreticileri aynı çatı altında toplayarak özel bir yapı kazandırılmasını isteyen Çandır, bu sağlandığı takdirde ürünlerin daha iyi korunacağını ve katma değerinin artacağını aktardı.

        Çandır, bugüne kadar yapılan 13 fuarı 2,5 milyonun üzerinde kişinin ziyaret ettiğini belirterek, bu yılki fuara 7'den 70'e herkesi davet etti.

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman da YÖREX'in gerek Antalya gerekse ülke açısından önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.

        Türkiye'nin çok zengin ürün yelpazesine sahip olduğunu ancak tescil konusunda istenilen sayılara ulaşılamadığını ifade eden Hacısüleyman, Türkiye'den daha az ürüne sahip olan bazı ülkelerin AB'de tescil sayısında ise daha fazla olduğunu kaydetti.

        Yurt dışından gelen misafirleri de fuara çekmek istediklerini dile getiren Hacısüleyman, yabancı misafirlerin Türkiye'ye ait olan ürünleri yerinde görmelerinin ürünün tanınırlığını daha da artıracağını ifade etti.

        ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde 22 Nisan'da gerçekleştirilecek törenle açılacak fuar, 26 Nisan'a kadar ziyaretçi kabul edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        Trump destekçileri içinde savaş çatlağı
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Kaldırım taşı silah sayıldı!
        Kaldırım taşı silah sayıldı!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Kararı duyan babası kalp krizinden öldü!
        Kararı duyan babası kalp krizinden öldü!
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        Kadro istikrarı sağlanamadı!
        14 yaşında Çağla menenjitten öldü!
        14 yaşında Çağla menenjitten öldü!
        Bir milyon euroluk Picasso tablosunu 100 euroya aldı!
        Bir milyon euroluk Picasso tablosunu 100 euroya aldı!
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi

        Benzer Haberler

        Kepez'de 'Özgül Öğrenme Bozuklukları' konuşuldu
        Kepez'de 'Özgül Öğrenme Bozuklukları' konuşuldu
        Büyükşehir'den sinek üreme alanlarında yoğun çalışma
        Büyükşehir'den sinek üreme alanlarında yoğun çalışma
        İller Bankası Kavşağı ve bağlantı yollarında düzenleme
        İller Bankası Kavşağı ve bağlantı yollarında düzenleme
        Önce böbrek sonra pankreas nakli olan kadın 36 yıldır çektiği diyabetten ku...
        Önce böbrek sonra pankreas nakli olan kadın 36 yıldır çektiği diyabetten ku...
        Voleybolda Avrupa'yı hedefleyen Alanya Belediyespor, kadrosunu revize ediyo...
        Voleybolda Avrupa'yı hedefleyen Alanya Belediyespor, kadrosunu revize ediyo...
        Boşanma aşamasında olduğu kadını darbetmekten 19 yıl ceza alan sanığın baba...
        Boşanma aşamasında olduğu kadını darbetmekten 19 yıl ceza alan sanığın baba...