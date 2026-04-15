İngiliz aktör Jason Statham, tatil için Antalya'yı tercih etti

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Jason Statham, ailesiyle tatil için Antalya'ya geldi.



Büyük kısmı Antalya'da gerçekleştirilen "Servet Operasyonu" filminin çekimlerinde uzun süre Belek Turizm Merkezi'ndeki otelde konaklayan Statham, tatil için de Antalya'yı tercih etti.



Ailesiyle kente gelen oyuncu, sosyal medya hesabından, kaldığı otelde ailesiyle geçirdiği keyifli anları paylaştı.



Her yıl tatil için Belek Turizm Merkezi'ndeki oteli tercih eden aksiyon filmlerinin vazgeçilmez ismi Statham, bu kez otelin mağara havuzundan padel tenis fotoğraflarını paylaştı.

