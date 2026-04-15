Kepez'de"Karma El Sanatları Sergisi" açıldı

Kepez Belediyesi ev sahipliğinde, Muratpaşa Azize Kahraman Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Karma El Sanatları Sergisi" açıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kursiyerlerin el emeği ürünlerinden oluşan sergi, Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Sergide, seramik ve cam teknolojilerinden, nakış ve giyime kadar farklı alanlarda hazırlanan ürünler yer aldı.



Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın, ilçede sanata verilen öneme dikkati çekerek emeği geçenlere teşekkür etti.



Açılışa, Muratpaşa Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi Müdürü İnci Bacak, kursiyerler ve çok sayıda sanatsever katıldı.



Sergi, 18 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

