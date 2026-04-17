Ardahan Üniversitesi'nde "şehitlere saygı yürüyüşü" düzenlendi

Ardahan Üniversitesi'nde şehitleri anmak amacıyla saygı yürüyüşü düzenlendi.



Şehitler Haftası kapsamında düzenlenen yürüyüşe, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Katılımcılar, rektörlük önünde başlayan yürüyüşü ellerinde Türk bayraklarıyla Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde tamamladı.



Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin milletin bağımsızlığı ve vatanın bütünlüğü için en büyük fedakarlığı yaptığını söyledi.



Şehitleri unutmamak adına her zaman anmak için bu ve benzeri etkinliklerin önemine değinen Emiroğlu, "Bu topraklar, vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizin emanetidir. Onların fedakarlığı ve hatırasını daima yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Etkinliğimiz önemli, sizin katılımınızla daha da önem kazanmıştır." dedi.



Program, şehitler için yapılan dua ve katılımcılara helva ikram edilmesiyle sona erdi.

