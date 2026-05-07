Ardahan'da askeri aracın devrilmesi sonucu 2 astsubay yaralandı

Ardahan'da, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri aracın devrilmesi sonucu 2 astsubay yaralandı.



Ardahan-Çıldır kara yolu Meryem mevkisinde, plakası öğrenilemeyen pikap, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.



İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada, yaralanan astsubaylar Mustafa Tüzün (38) ve Nurullah Şavur (27), sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

