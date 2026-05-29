Ardahan'da kayıp olarak aranan kadının cesedi bulundu

Ardahan'ın Göle ilçesinde kayıp olarak aranan kadının cesedi bulundu. Gedik köyünde yaşayan 53 yaşındaki H.K'nin, köyün yakınındaki köprü bölgesinde kaybolduğu ve suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bölgede yürütülen arama çalışmaları sonucunda kayıp kadının cesedi, köy deresine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından H.K'nin cesedi, otopsi için Göle Devlet Hastanesine morga kaldırıldı.

