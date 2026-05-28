        AK Parti Ardahan Milletvekili Koç vatandaşlarla bayramlaştı

        AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 11:11 Güncelleme:
        AK Parti İl Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen program kapsamında AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın ile il ve ilçeleri ziyaret eden Koç, vatandaşların bayramını kutladı, esnafla sohbet etti.

        Ziyarete ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Koç, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın kritik bir konumda olduğunu belirterek, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkenin güçlü şekilde yoluna devam ettiğini söyledi.

        Türkiye’nin çevresinde yaşanan gelişmelere dikkati çeken Koç, "Ülkemizin kuzeyinde Rusya ile Ukrayna yıllardır savaşıyor. Doğumuzda Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışmalar yaşandı. Güneyimizde Irak ve Suriye'de halen tam anlamıyla istikrar sağlanamadı. Böylesine kritik bir coğrafyada Türkiye dimdik ayakta duruyor." dedi.

        Savunma sanayisindeki gelişmelere de değinen Koç, yerlilik oranının önemli ölçüde arttığını ifade ederek, "2002'de savunma sanayisindeki yerlilik oranı yüzde 10 seviyelerindeyken bugün yüzde 85'e ulaştı. Geçtiğimiz ay 6 bin kilometre menzilli füzenin tanıtımı yapıldı. Bunların tamamı yerli imkanlarla üretildi." diye konuştu.

        Ardahan'da sağlık alanındaki yatırımlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Koç, anjiyo ve kemoterapi ünitesi ek hastanesinin açmanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi..

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

