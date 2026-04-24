Ardahan'da şiddetli rüzgar 3 binanın çatısını uçurdu

Ardahan'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 3 binanın çatısı uçtu. Şiddetli rüzgar, özellikle Göle ilçesinde çatılarda hasara yol açtı. Rüzgarın şiddetiyle Esenyayla köyünde 1, Kuytuca köyünde 2 binanın çatısı uçtu. Yaralama ve can kaybı olmazken, söz konusu bölgelerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Bölgede şiddetli rüzgarın yanı sıra kar ve sağanak da etkili oluyor.

