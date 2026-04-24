Ardahan-Şavşat ve Ardanuç kara yolunda tır geçişlerine kar engeli

Bölgede aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiliyor.





Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Ardahan-Ardanuç kara yollarında kar ve tipi nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenlik gerekçesiyle söz konusu yollarda tırların geçişi geçici olarak durduruldu.



Karayolları ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, bölgede karla mücadele ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

