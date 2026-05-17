        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Çıldır Gölü'nde su sporları sezonu başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 13:12 Güncelleme:
        Kış mevsiminde yer yer 1 metreyi bulan buz tabakası üzerinde yapılan atlı kızak gezintileri ve Eskimo usulü balık avcılığıyla ziyaretçilerini ağırlayan göl, havaların ısınmasıyla yeniden bahar görünümüne kavuştu.

        Ardahan ile Kars arasında yer alan Çıldır Gölü'nün Tesisler mevkisinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar göl çevresinde mıntıka temizliği yaptı, kano ve yelken gösterileri gerçekleştirdi.

        Vali Mehmet Fatih Çiçekli, etkinlikte yaptığı konuşmada, kentin doğal güzelliklerini spor ve turizm faaliyetleriyle daha görünür hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Çıldır Gölü'nde su sporları faaliyetlerini fiilen başlattıklarını belirten Çiçekli, "Güzel Ardahan’ımızı keşfetmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz burası Türkiye’nin yaylası, Türkiye’nin çatısı, dünya harikası, adeta bir cennet. Çıldır Gölü'müzün kenarındaki bu alanda su sporları faaliyetlerini de fiilen başlattık. İlk kürek teknelerimiz geldi, ayarlarını yaptık. Allah bir mani vermezse şehrimizin bütün güzelliklerini, doğa zenginliklerini ve tabiat harikası yapısını hem keşfetmeye hem de milletimize tanıtmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Çiçekli ve beraberindekiler, kano ve yelken etkinliğine katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

