Artvin Emniyet Müdürlüğü'nden Vali Ergün'e ziyaret

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Artvin İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, Artvin Valisi Turan Ergün'e ziyarette bulundu.



Ergün ve beraberindeki emniyet mensupları, makamında ziyaret ettikleri Vali Ergün’e çiçek sundu.





Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ergün, Türk Polis Teşkilatı'nın huzurun, asayişin ve güvenliğin teminatı olduğunu belirterek, mesai mefhumu gözetmeden görevini fedakarca sürdüren emniyet teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladığını söyledi.





Şehit ve gazileri şükranla andıklarını dile getiren Ergün, görevleri başındaki emniyet mensuplarına sağlık, huzur ve başarı diledi.



İl Emniyet Müdürü Güneş ise gerçekleştirecekleri faaliyetler hakkında Ergün’ü bilgilendirdi.

