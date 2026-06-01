Artvin'de horoz dövüştüren 39 kişiye 508 bin lira ceza uygulandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde horoz dövüşü yaptırdığı tespit edilen 39 kişiye 508 bin 248 lira ceza kesildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede horoz dövüşü yaptırarak bahis oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Ekipler, horoz dövüştürmek suretiyle bahis oynadıkları belirlenen 39 kişiye 508 bin 248 lira idari para cezası uyguladı. Operasyonda 42 horoz muhafaza altına alındı, bahisten kazanıldığı değerlendirilen 39 bin 70 liraya el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.