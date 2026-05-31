        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Artvin'de çiftçilerle bir araya geldi

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Artvin'in Borçka ilçesinde çiftçilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Borçka Ziraat Odası'nı ziyaretinde bir araya geldiği çiftçilerin sorun ve taleplerini dinleyen Bayraktar, yaptığı konuşmada, ziraat odalarının son yıllarda idari ve mali açıdan güçlenerek daha fazla hizmet sunduğunu söyledi.

        Birçok ziraat odasının ürün işleme tesisi, laboratuvar ve çeşitli projeleri hayata geçirdiğini dile getiren belirten Bayraktar, "Biz bir meslek örgütü olarak, çiftçiye hizmet veren bir örgüt olarak üzerimize düşeni yapmamız lazım. Çiftçimizin her zaman yanında olmamız lazım. Biliyorsunuz son birkaç yıldan beri büyük afetler geçirmeye başladık. Geçen yıl 1011 afet geçirildi. Yani alanda bu büyük bir rakam ve çiftçilerimiz her türlü afete mağrur kaldı. Dolu, hortum, şimdi aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel felaketleri. Dolayısıyla bu sıkıntılı zamanlarda çiftçimizin yanında oluyoruz." diye konuştu.

        Bayraktar, çiftçi üretiminin ekonomik bir faaliyet olduğunu ifade ederek, "Çiftçimizin bu ekonomik faaliyetten para kazanması lazım. Hem sattığı ürünün para etmesi lazım hem de destekleme politikalarıyla çiftçimize destek vermek lazım. Bu manada çalışmalarımız ve gayretlerimiz devam ediyor. Bunu sağlarsak ülkemizin gıda güvenliğini sağlarız. İnsanlarımızı doyurmaya devam ederiz." dedi.

        Türkiye'nin gıda güvenliğinin sürdürülebilmesi için üretimin desteklenmesi gerektiğini belirten Bayraktar, yerli üretimin stratejik önem taşıdığını vurguladı.

        Kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen mücadelenin önemine değinen Bayraktar, "Kokarca ile çok iyi mücadele edemezsek fındık üretimimiz de başka üretim alanlarımız da çok zarar görecek. Sadece fındık değil, her ürüne zarar veriyor. Bununla mücadeleyi daha güçlü yapmak zorundayız, bunu net olarak ifade edeyim. Bir mücadele var. Hem örgütler hem kamu bu manada elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

