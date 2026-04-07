Artvin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Artvin'in Arhavi ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Boğaziçi Mahallesi'nde Eren K. yönetimindeki 08 ABV 707 plakalı motosiklet ile T.A'nın kullandığı 08 AT 022 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Eren K, kaldırıldığı Arhavi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

