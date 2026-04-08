Artvin'de uçuruma devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

Artvin'in Murgul ilçesinde uçuruma devrilen iş makinesinin operatörü yaşamını yitirdi. Doğukan Yıldızlı'nın (26) kullandığı Murgul Belediyesine ait iş makinesi, Küre Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, operatörün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldızlı'nın cenazesi Murgul Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

