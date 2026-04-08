        Artvin'de uçuruma devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

        Artvin'in Murgul ilçesinde uçuruma devrilen iş makinesinin operatörü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 00:32 Güncelleme:
        Doğukan Yıldızlı'nın (26) kullandığı Murgul Belediyesine ait iş makinesi, Küre Mahallesi'nde kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, operatörün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yıldızlı'nın cenazesi Murgul Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

