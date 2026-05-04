Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın Söke'de meclis toplantısı Priene Antik Kenti'nde yapıldı

        Aydın Söke'de meclis toplantısı Priene Antik Kenti'nde yapıldı

        Aydın'da Söke Belediyesinin meclis toplantısı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Priene Antik Kenti'nde düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 18:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın Söke'de meclis toplantısı Priene Antik Kenti'nde yapıldı

        Aydın'da Söke Belediyesinin meclis toplantısı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Priene Antik Kenti'nde düzenlendi.

        Dönemin kent meclisinin toplandığı yapıda gerçekleştirilen toplantıda, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan başkanlığında imar planları, bütçe düzenlemeleri, taşınmaz tahsisleri ve yönetmelik güncellemeleri ele alındı.

        Burada gazetecilere açıklamada bulunan Arıkan, toplantının farkındalık oluşturmak ve bölgenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla antik kentte yapıldığını söyledi.

        Priene Alan Başkanı Mine Aşçı ise Priene Antik Kenti'nin UNESCO'nun kalıcı miras listesine dahil edilmesine yönelik yürütülen süreç hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        Bugün Ne Oldu? 4 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Mayıs 2026'nın haberleri
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"

        Benzer Haberler

        Oto boya atölyesinde uyuşturucu ile yakalanıp tutuklandı
        Oto boya atölyesinde uyuşturucu ile yakalanıp tutuklandı
        Söke'de tarihin kalbi Priene'de meclis toplantısı yapıldı
        Söke'de tarihin kalbi Priene'de meclis toplantısı yapıldı
        Kayıp zihinsel engelli Ahmet aranıyor
        Kayıp zihinsel engelli Ahmet aranıyor
        Eşinin gözü önünde darp edildi Kent meydanındaki darp anları kameralara yan...
        Eşinin gözü önünde darp edildi Kent meydanındaki darp anları kameralara yan...
        Fen Lisesi öğrencilerinden sanata dokunan etkinlik
        Fen Lisesi öğrencilerinden sanata dokunan etkinlik
        Aydın'da uyuşturucu bulunan teknede yakalanan yabancı uyruklu 2 şüpheli tut...
        Aydın'da uyuşturucu bulunan teknede yakalanan yabancı uyruklu 2 şüpheli tut...